सचिन तेंदुलकर ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई, ट्वीट कर बताया प्रेरणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानि 17 सितंबर को अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी पीएम मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा ने जोर-शोर से तैयारियां की है। भाजपा पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह मना रही है।

सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए मास्टर ब्लास्टर ने लिखा है- जन्मदिन मुबारक हो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत को लेकर आपका विजन सभी के लिए प्रेरणा है। आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे।

Happy Birthday Hon. PM @narendramodi ji. Your vision for a healthier and cleaner India is an inspiration for all.

May you always be blessed with good health in life.