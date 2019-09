सचिन तेंदुलकर ने लता मंगेशकर को ऐसे दी जन्मदिन की बधाई- VIDEO

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने शनिवार (28 सितंबर) को भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई दी है। सचिन तेंदुलकर ने अपने टि्वटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सचिन, लता मंगेशकर को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। साथ ही एक पुराना किस्सा भी सुना रहे हैं। सचिन ने इस वीडियो में यह भी बताया कि लता मंगेशकर ने उन्हें क्या गिफ्ट दिया था, जो उनके लिए बेहद खास है।

सचिन तेंदुलकर ने वीडियो की शुरुआत करते हुए कहा, 'नमस्कार दीदी, आज आपका 90वें जन्मदिन है। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सच कहूं तो मुझे याद नहीं कि आपका पहला गाना मैंने कब, कहां और कैसे सुना। एक बात जरूर मैंने सुनी है, बच्चा जब मां की कोख में होता है तो सबकुछ सुन लेता है। मैंने भी लगता है शायद उसी समय आपका पहला गाना सुना होगा। और मेरी जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जब मैंने आपका गाना नहीं सुना हो।'

सचिन आगे बताते हैं, 'आपने मेरे लिए एक खास गाना गाया था- तू जहां-जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। सिर्फ ये गाना ही नहीं, बल्कि जिस तरह से आपने मुझे बेटे जैसा प्यार किया और हमेशा आशीर्वाद दिया है। मैं कभी नहीं भूल सकता। उस गाने के शब्द, आपने जिस हैंडराइडिंग में लिखे थे, वो आपने फ्रेम करते मुझे गिफ्ट किया था। वो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट थी। मगर मेरी गिफ्ट से भी सबसे बडी़ गिफ्ट भगवान ने हमें दी है। वो आप हैं। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपको हमेशा खुश रखे और सही सलामत रखे।'

Wishing @mangeshkarlata didi a very very Happy 90th birthday. May God bless you with the best of health and happiness. pic.twitter.com/AEWObUacuC