ICC ODI WC 2019: इस बार के विश्व कप में गूंजेगी 'गॉड आफ क्रिकेट' की आवाज

महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर गुरुवार से इंग्लैंड एंड वेल्स में शुरू हो रहे विश्व कप में पहली बार कॉमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। तेंदुलकर लंदन के ओवल मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होने वाले टूनार्मेंट के पहले मैच में कॉमेंट्री करते हुए दिखेंगे। वह स्टार स्पोर्ट्स पर हिंदी और इंग्लिश में फिलिप्स ह्यू क्रिकेट लाइव प्री-शो में दोपहर 1.30 बजे अपने खुद के सेगमेंट 'सचिन ओपन्स अगेन' में दिखेंगे।

