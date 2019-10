सचिन तेंदुलकर ने ICC के बाउंड्री नियम में बदलाव पर कही ये बात

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने विश्व कप जैसे टूर्नामेंटों में नॉकआउट चरण में फैसला बाउंड्री की गिनती के आधार पर करने के नियम को खत्म करने के आईसीसी के फैसले का स्वागत किया है। आईसीसी ने सोमवार को सुपर ओवर के नियम में बदलाव करने का फैसला किया, जिसके बाद कई लोगों ने इस फैसले की तारीफ की। हालांकि, इन नियम को इतने देर से हटाने के लिए आईसीसी की आलोचना भी हुई।

जुलाई में हुए आईसीसी विश्व कप 2019 फाइनल में इंग्लैंड को बाउंड्री की गिनती के आधार पर न्यूजीलैंड पर विजयी घोषित करने के फैसले का काफी विरोध हुआ था। दुबई में बोर्ड की बैठक के बाद आईसीसी ने फैसला किया कि भविष्य में वैश्विक टूर्नामेंटों में सुपर ओवर में भी मैच टाई रहने पर फैसला आने तक सुपर ओवर जारी रखेंगे।

धौनी बोले- सबकी तरह मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल करना बेहतर जानता हूं

इस पर सचिन तेंदुलकर ने एक फैन के ट्वीट पर जवाब देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा,'' मुझे लगा कि यह अहम है, क्योंकि एकदम कांटे की टक्कर होने पर नतीजे लाने का यही सही तरीका है।''

I felt this was important as it is a fair way to obtain a result when nothing else separates the 2 teams. https://t.co/LdVMYawMR5