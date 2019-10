सचिन-सहवाग ने टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका पर सबसे बड़ी जीत की कुछ यूं दी बधाई

India vs South Africa, 2nd Test at Pune: भारत ने दक्षिण अफ्रीका से रविवार को दूसरा टेस्ट पारी और 137 रन से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बनाकर फ्रीडम सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारत ने इस तरह दक्षिण अफ्रीका पर सबसे बड़ी जीत हासिल की। यह दूसरा मौका है, जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पारी से हराया है। भारत ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को फरवरी 2010 में कोलकाता में पारी और 57 रन से हराया था। इसके साथ ही भारत ने लगातार घरेलू टेस्ट सीरीज जीतने में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत की इस रिकॉर्ड जीत पर क्रिकेट दिग्गजों ने उन्हें जमकर बधाई दी है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण जैसे क्रिकेट दिग्गजों ने टीम इंडिया को अपने-अपने अंदाज में शुभकामना दी है।

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहली बार फॉलोऑन देकर इतिहास बनाया। विराट कोहली का कप्तान के रूप में यह 50वां टेस्ट मैच था और उन्होंने इस मैच में दोहरा शतक जड़कर, दक्षिण अफ्रीका को फॉओऑन देकर और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल कर इस मैच को यादगार बना दिया। कप्तान विराट को उनके नाबाद दोहरे शतक के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।

सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए ट्वीट किया- मुबारकबाद टीम इंडिया. घर में लगातार 11वीं टेस्ट जीतने के लिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम ने अद्भुत परफॉर्मेंस दिया।

वहीं, सहवाग ने बधाई देते हुए लिखा- घर में लगातार 11वीं टेस्ट सीरीज जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ज बनाने के लिए टीम इंडिया को बधाई। साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 200 अंक हासिल किए। शानदार शुरुआत।

मोहम्मद कैफ ने बधाई देते हुए कहा, आखिर में यह बहुत आसान रहा। घर में भारत की लगातार 11वीं टेस्ट सीरीज जीत। विराट कोहली की क्लास बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों की शानदार मेहनत। बधाई हो टीम इंडिया।

वीवीएस लक्ष्मण ने भी टीम इंडिया की इस रिकॉर्ड जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया- पूरे मैच में गेंदबाजों ने शानदार किया। ऋद्धिमान साहा के सभी कैच शानदार रहे।

हर्षा भोगले ने टीम को बधाई देते हुए ट्वीट किया- आपने दिखाया कि भारत में खेलना दूसरी टीमों के लिए कितना मुश्किल काम है।

विनोद कांबली ने ट्वीट किया- भारत ने जिस अंदाज में खेला, वह मुझे बेहद पसंद आया। अब दुनिया को मान लेना चाहिए कि भारत इस वक्त बेस्ट टेस्ट टीम है। हम हर विभाग में बेहतरीन रहे।

बता दें कि कप्तान के रूप में पहले 50 टेस्ट में विराट की यह 30वीं जीत है। विराट ने अपना 50वां टेस्ट जीत के जश्न के साथ मनाया। इस मामले में विराट से आगे ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग 35 और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ 37 हैं। वहीं, भारत की 2012-13 से अब तक यह लगातार 11वीं घरेलू टेस्ट सीरीज है और उसने ऑस्ट्रेलिया का 1994/95-2000/01 तक लगातार 10 घरेलू सीरीज जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2004-2008/09 तक भी लगातार 10 घरेलू सीरीज जीती थी।