सचिन तेंदुलकर ने अंबाती रायडू से कहा- क्रिकेट में योगदान के लिए शुक्रिया

दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट में योगदान देने के लिए अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बुधवार को संन्यास लेने की घोषणा की थी। विश्व कप में दो बार नजरअंदाज किए जाने के बाद रायडू ने बुधवार को क्रिकेट के प्रत्येक प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की थी।

सचिन तेंदुलकर ने अपने टि्वटर हैंडल पर लिखा, ''भारतीय क्रिकेट में योगदान के लिए आभार अंबाती। जब आप मुंबई इंडियन्स की तरफ से खेल रहे थे तब आपके साथ बिताये समय की कुछ अच्छी यादें हैं। आपको दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं।''

Thank you for all your contribution to Indian Cricket, Ambati. Have fond memories of spending time with you during your stint at @mipaltan.

Wishing you all the best for your 2nd innings. pic.twitter.com/3ueULd6xPu