ASHES 2019: स्टीव वॉ से लेकर सचिन तेंदुलकर ने की स्टीव स्मिथ की तारीफ, जानें क्या कहा

Ashes 2019, England vs Australia 1st Test: बॉल टेम्परिंग विवाद में प्रतिबंध के बाद वापसी कर एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जमाने वाले स्टीव स्मिथ (Steve Smith) की पूरा क्रिकेट जगत प्रशंसा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से लेकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इसमें शामिल हैं। विश्व विजेता कप्तान स्टीव वॉ ने स्मिथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने स्मिथ जैसा पहले कोई नहीं देखा।

स्मिथ ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 144 रन बनाए तो वहीं दूसरी पारी में 142 रन बनाए। स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर में पहली बार एक ही मैच की दोनों पारियों में सैंकड़े जड़े हैं और अपने करियर का 25वां शतक पूरा किया है। गेंद से छेड़खानी के मामले में एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे स्मिथ को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।

1999 में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार विश्व कप जिताने वाले कप्तान वॉ ने चैनल 9 से बात करते हुए कहा, “मैं उनकी तरह पहले कोई नहीं देखा। उनकी तैयारी बेहतरीन है। मैंने जितने बल्लेबाजों को देखा उनमें से स्मिथ ज्यादा गेंद को मारते हैं।”

उन्होंने कहा, “वह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, वह जानते हैं कि विपक्षी क्या करना चाह रहे हैं, विपक्षी उन्हें किस तरह आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास हर चीज का जवाब है। वह बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने उनके जैसा पहले कोई देखा है। उनकी रनों की भूख अतुल्नीय है। उनकी तकनीक अलग है लेकिन शानदार है। वह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे रन बनाने हैं। वह हर गेंद का आंकलन कम्पयूटर की तरह कर रहे हैं।”

सचिन तेंदुलकर से लेकर कई क्रिकेट दिग्गजों ने स्टीव स्मिथ की तारीफ करते हुए ट्वीट किए हैं।

Well played Smith. What a way to make a comeback to Test cricket.

Terrific bowling by @NathLyon421.

Congratulations to Australia for winning the first Test match.#Ashes pic.twitter.com/qH0aMLvQAN — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 5, 2019

Fantastic to see the resolve and grit with which Steve Smith has played. His 100 in Pune on a very difficult wicket in 2017 was a masterclass and if Australia go on to this win this test match, these twin centuries will be right up there with the very best #Ashes19 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 4, 2019

Winning a test match by 251 runs after being 122/8 in the first innings doesn't happen very often. A remarkable test match for Steve Smith, and well done Nathan Lyon and Cummins. #Ashes19 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 5, 2019

From Aus 122-8 on day 1, to victory on day five by 251 runs. Many heroes for Australia, but it starts and stops with Steve Smith’s hundreds. Test cricket showed much of its drama and many narratives (good & indifferent)👏🏻👏🏻👏🏻. #THEATRE!!! — ian bishop (@irbishi) August 5, 2019

Steve Smith has 25 Test centuries. Just two in losing cause. The MVP! #Ashes — Mazher Arshad (@MazherArshad) August 5, 2019

Perfect start by the Aussies. Fought back hard after a poor start. Great signs for the rest of the series. Smith 10/10, Lyon impressive and some valuable contributions by everyone else. #Ashes Bring on Lords!! — Lisa Sthalekar (@sthalekar93) August 5, 2019

बता दें कि नाथन लॉयन और पैट कमिंस की शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को यहां इंग्लैंड को पहले एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच में 251 रन से करारी शिकस्त देकर 18 साल बाद इंग्लिश सरजमीं पर सीरीज जीतने के लिये मजबूती नींव रखी। इंग्लैंड की टीम 398 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें दिन लंच के बाद 146 रन पर सिमट गई। आफ स्पिनर लॉयन ने 49 रन देकर छह और तेज गेंदबाज कमिंस ने 32 रन देकर चार विकेट लिये।

ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 90 रन से पिछड़ गया था और पहली पारी में इतने अधिक रनों से पिछड़ने के बाद किसी टीम की यह सबसे बड़ी जीत है। यह एजबेस्टन में 2001 के बाद किसी भी प्रारूप में आस्ट्रेलिया की पहली जीत है। इससे इंग्लैंड की इस मैदान पर लगातार 11 जीत के अभियान पर भी विराम लग गया।