Friendship Day से पहले सचिन तेंदुलकर ने शेयर की BEST FRIEND के साथ फोटो 

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और विनोद कांबली (Vinod Kambli) की दोस्ती भारतीय क्रिकेट जगत की सबसे मशहूर दोस्ती है। अपनी दोस्ती के लिए मशहूर इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। तेंदुलकर और कांबली दिग्गज क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर के शिष्य हैं। स्कूल की दोस्ती के बाद दोनों अभी तक जिगरी यार हैं। बीच में हालांकि दोनों के बीच कुछ दूरियां आई थीं लेकिन अब फिर से दोनों पहले की तरह 'जय-वीरू' हो चुके हैं।

सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों ही अक्सर अपने पुराने दिनों की तस्वीरें और यादें साझा करते रहते हैं। अब फ्रेंडशिप डे (Friendship Day) से एक दिन पहले शनिवार (3 अगस्त) को सचिन तेंदुलकर ने विनोद कांबली के साथ अपने स्कूल के दिनों की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सचिन ने इमोशनल मैसेज भी लिखा है।

सचिन तेंदुलकर ने विनोद कांबली के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है- कांब्लया, स्कूल के दिनों की यह तस्वीर मुझे मिली है। पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं, इसलिए इस तस्वीर को साझा कर रहा हूं। स्कूल क्रिकेट के दौरान सचिन-कांबली की जोड़ी ने नॉट आउट 664 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बनाया था, जो कई सालों बाद टूटा।

Kamblya, found this photo of ours from our school days.

Memories came rushing back and thought of sharing this. pic.twitter.com/pUkOablTAX