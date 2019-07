सचिन ने एक VIDEO ट्वीट कर फैंस से पूछा, आप अंपायर होते तो क्या फैसला देते?

क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। लेकिन इसका संदर्भ मैच के किसी भी पल करवट बदलने से है। ऐसा कई बार होता है कि कोई टीम एक कैच, एक विकेट और एक बल्लेबाज के दम पर मुकाबला जीत लेती है। लेकिन कई बार इस खेल में अनिश्चितता इस हद तक पहुंच जाती है कि अंपायरों के लिए फैसला देना मुश्किल हो जाता है। मास्टर -ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ऐसा ही वीडियो शेयर कर फैंस से पूछा है कि यदि वे अंपायर होते तो क्या फैसला देते?

सचिन के दोस्त ने उन्हें यह वीडियो भेजा है

दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज को छकाते हुए स्टंप्स के ठीक ऊपर से विकेटकीपर के पास आती है। इस दौरान गेंद गिल्ली से टकराती है लेकिन उसे गिरा नहीं पाती। गिल्ली अपने स्थान से उछलकर ऑफ स्टंप के ठीक ऊपर बैठ जाती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सचिन ने लिखा है, 'एक दोस्त ने मेरे मुझे यह वीडियो भेजा। यह बहुत ही असाधारण है। आप देखिए और बताइए की अगर अंपायर होते तो क्या फैसला देते?'

A friend shared this video with me.

Found it very unusual!

What would your decision be if you were the umpire? 🤔 pic.twitter.com/tJCtykEDL9