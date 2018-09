ईशांत शर्मा के 30वें जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर ने बताया क्या है उनकी लंबाई का राज

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा आज अपना 30वां जन्मदिन मना रहे हैं। ईशांत का जन्म 2 सितंबर, 1988 को दिल्ली में हुआ था। ईशांत के जन्मदिन पर वैसे तो शुभकामनाओं की भरमार रही। लेकिन ​मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने सबसे अलग अंदाज में ईशांत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, जिसे पढ़कर आप भी हंस देंगे। सचिन ने ईशांत के लिए ट्विटर पर हिंदी में जन्मदिन का संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, 'पेड़ से नारियल निकालते निकालते, लंबू बन गया। तुम्हार जन्मदिन 'विश्व नारियल दिवस' मनाने के लिए सबसे उपयुक्त अवसर है। हैव एक ग्रेट वन।' सचिन ने ट्वीट में नारियल के पेड़ की इमोजी भी लगाई थी। सचिन की ओर से मजाकिया अंदाज में ईशांत शर्मा को दिए गए शुभकामना संदेश पर एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया, 'सर आप पर भी वीरू पाजी का असर हो गया है।'

.@ImIshant! पेड़ से नारियल निकालते निकालते, लंबू बन गया! Only fitting that your birthday is celebrated on #WorldCoconutDay.🌴 😜 Have a great one. pic.twitter.com/5Ig6bHsC5h