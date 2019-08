आज का दिन है सचिन तेंदुलकर के लिए बेहद खास, 17 साल की उम्र में किया था ये कारनामा

14 अगस्त का दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के लिए बेहद खास है। आज के दिन ही 1990 में सचिन तेंदुलकर ने 17 साल की उम्र में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था। 15 अगस्त यानी भारत की ​स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले मात्र 17 साल की उम्र में सचिन ने इंग्लैंड की सरजमीं पर ऐसी पारी खेली थी, जिसे आज भी टेस्ट क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में शुमार किया जाता है। यह एक ऐसी पारी थी, जिससे आज भी कई क्रिकेटर प्रेरणा लेते हैं।

सचिन ने 17 साल की उम्र में इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट मैच में हार से बचाया

हम बात कर रहे हैं साल 1990 में 14 अगस्त के दिन इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट मैच की चौथी पारी में सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाए गए शतक की। सचिन ने तब मात्र 17 साल की उम्र में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था और भारत को हार से बचाकर टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाया था। इस मैच की पहली पारी में इंग्लैंड ने 519 रन बनाए थे, जिसमें माइक एथर्टन ने 131, ग्राहम गूच ने 116 और रॉबिन स्मिथ ने 121 रनों की पारियां खेलीं थीं।

इंग्लैंड की पहली पारी में भारतीय की तरफ से नरेंद्र हिरवानी ने सबसे ज्यादा 4, जबकि अनिल कुंबले ने 3 विकेट झटके थे। जवाब में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 432 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। भारत की तरफ से कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 179, संजय मांजरेकर ने 93 और सचिन तेंदुलकर ने 68 रनों की पारी खेली थी।



