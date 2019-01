आचरेकर के निधन पर भावुक सचिन बोले- आपकी मौजूदगी से स्वर्ग में भी क्रिकेट धन्य हो गया

अपने बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर को भावभीनी श्रृद्धांजलि देते हुए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा, ''आचरेकर सर की मौजूदगी से स्वर्ग में भी क्रिकेट धन्य हो गया होगा। वेल प्लेड सर। आप जहां भी हैं, वहां और सिखाते रहें।'' आचरेकर का 87 वर्ष की उम्र में बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण बुधवार (2 जनवरी) मुंबई में निधन हो गया।

उनके सबसे काबिल शिष्य सचिन तेंदुलकर ने एक बयान में कहा, ''उनके कई छात्रों की तरह मैंने भी क्रिकेट का ककहरा सर के मार्गदर्शन में सीखा।'' उन्होंने कहा, ''मेरी जिंदगी में उनके योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने वह नींव बनाई जिस पर मैं खड़ा हूं।''

आधुनिक क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को आचरेकर सर मुंबई के शिवाजी पार्क में कोचिंग देते थे। आचरेकर ने खुद एक ही प्रथम श्रेणी मैच खेला लेकिन तेंदुलकर के करियर को संवारने में उनका बड़ा योगदान रहा। वह अपने स्कूटर से उसे स्टेडियम लेकर जाते थे।

सचिन तेंदुलकर ने कहा, ''पिछले महीने मैं सर से उनके कुछ छात्रों के साथ मिला और हमने कुछ समय साथ बिताया। हमने पुराने दौर को याद करके काफी ठहाके लगाए।

उन्होंने कहा, ''आचरेकर सर ने हमें सीधा खेलने और जीने का महत्व बताया। हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने और अपने अनुभव को हमारे साथ बांटने के लिए धन्यवाद सर। उन्होंने आगे कहा, ''वेल प्लेड सर। आप जहां भी हैं, वहां और सिखाते रहें।''

बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से ट्वीट कर रमाकांत आतरेकर को श्रद्धांजलि दी।

The BCCI expresses its deepest sympathy on the passing of Dronacharya award-winning guru Shri Ramakant Achrekar. Not only did he produce great cricketers, but also trained them to be fine human beings. His contribution to Indian Cricket has been immense. pic.twitter.com/mK0nQODo6b