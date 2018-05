स्टेडियम में IPL-11 फाइनल नहीं देखकर सचिन ने ऐसे बढ़ाया टूर्नामेंट का सम्मान

आईपीएल-11 का फाइनल मुकाबला 27 मई को मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेला गया। इसमें महेंद्र सिंह धौनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने केन विलियमसन की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीता। फाइनल भले ही चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेला गया, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में बैठे दर्शकों और टीवी पर मैच देखने वाले दर्शकों की निगाहें जिस शख्स को तलाश रही थीं, वो वहां मौजूद ही नहीं था। मुंबई में आईपीएल का फाइनल खेला जाए और स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर मौजूद ना हों, ये किसको रास आ सकता है।

लेकिन सचिन तेंदुलकर इस बार आईपीएल का फाइनल मुकाबला देखने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम नहीं पहुंचे। क्रिकेट फैंस के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया था कि आखिर सचिन आईपीएल का फाइनल देखने स्टेडियम क्यों नहीं पहुंचे। इस राज से खुद सचिन ने पर्दा उठाया और स्टेडियम ना पहुंचने की वजह जान सबके दिल में मास्टर ब्लास्टर के लिए सम्मान और बढ़ गया।

अनिल कुंबले की अध्यक्षता में टेस्ट क्रिकेट में 'TOSS' को मिला जीवनदान

सचिन ने ट्वीट किया,' सीएसके और एसआरएच के बीच फाइनल मुकाबला शानदार रहा। मैंने यह मुकाबला लता दीदी के घर पर देखा। उनके साथ मैच देखने से आईपीएल फाइनल और भी ज्यादा स्पेशल हो गया।'आईपीएल 11 के फाइनल को लेकर लता मंगेशकर ने भी ट्वीट किया, 'कल बहुत दिनों के बाद भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के संग हमारे घर पर पधारे। हम सब ने साथ बैठ कर फाइनल मैच का आनंद उठाया।’

The IPL ended on a high note ... a great final between CSK vs SRH. Watching it with @mangeshkarlata Didi 🙏 at her place made it even more special. pic.twitter.com/5WkO24vilx