Under-19 में हुआ बेटे का सेलेक्शन तो ऐसा था सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भारतीय अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है। अपने बेटे की इस कामयाबी से सचिन तेंदुलकर बेहद खुश हैं और उन्होंने अपनी खुशी कुछ इस तरह जाहिर की है।

हमेशा बेटे को सपोर्ट करेंगे...

सचिन ने अपने एक बयान में कहा, 'अर्जुन के अंडर-19 टीम में शामिल होने पर हम बहुत खुश हैं। ये उसके क्रिकेट करियर में एक बहुत जरूरी मील का पत्थर है। अंजलि और मैं हमेशा अर्जुन के फैसलों का समर्थन करेंगे और उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे।

We are happy on Arjun being selected in Indian under 19 team. It is an important milestone in his cricketing life. Anjali and I will always support Arjun in his choices and pray for his success: Sachin Tendulkar (file pic) pic.twitter.com/lDuPfxDNnc