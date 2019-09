VIDEO: सचिन ने की स्मिथ की तारीफ, कहा- उसकी तकनीक जटिल लेकिन सोच व्यवस्थित

सचिन तेंदुलकर ने स्टीव स्मिथ की बेहतरीन बल्लेबाजी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की व्यवस्थित सोच और जटिल तकनीक उन्हें अपने समकालीनों से अलग करती है। हाल में समाप्त हुई एशेज श्रृंखला से टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी के लिए तेंदुलकर ने स्मिथ की प्रशंसा की। तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'पेचीदा तकनीक लेकिन सुव्यवस्थित सोच ही उसे सबसे अलग करती है। इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया एशेज श्रृंखला में शानदार वापसी।'

स्मिथ ने एशेज सीरीज में 774 रन बनाए

दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के कारण एक साल के प्रतिबंध के बाद वापसी करते हुए स्मिथ ने एशेज श्रृंखला में सात पारियों में 110.57 के औसत से 774 रन जुटाए। स्मिथ की बल्लेबाजी शैली बिलकुल अलग है जो अपरंपरागत के साथ विशिष्ट है और तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के खेल को समझाने की कोशिश भी की। दूसरे एशेज टेस्ट में लॉर्ड्स में जोफा आर्चर का बाउंसर स्मिथ के सिर में लगा था, जिसके कारण वह दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे और हेडिंग्ले में अगले टेस्ट में खेल भी नहीं पाए।

This is my take on @SteveSmith49’s recent success in the Ashes. pic.twitter.com/qUNktHt5ps