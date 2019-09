14 साल की उम्र में सचिन ने इनके खिलाफ खेला था मैच, जानें दिग्गज क्रिकेटरों ने कैसे दी माधव आप्टे को श्रद्धांजलि

पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माधव आप्टे का सोमवार (23 सितंबर) को सुबह यहां दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आप्टे के परिवार के सदस्य ने यह जानकारी दी। वह 86 बरस के थे। भारत और मुंबई के बीच पूर्व सलामी बल्लेबाज माधव आप्टे को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां सुबह छह बजकर नौ मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे वामन आप्टे ने पीटीआई को यह जानकारी दी। सचिन तेंदुलकर ने 14 साल की उम्र में उनके खिलाफ क्रिकेट मैच खेला था। उनके निधन पर सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, वसीम जाफर और क्रिकेट दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी है।

माधव आप्टे ने भारत की ओर से सात टेस्ट में एक शतक और तीन अर्धशतक की मदद से 542 रन बनाए। उनका शीर्ष स्कोर नाबाद 163 रन रहा। प्रथम श्रेणी में माधव आप्टे ने 67 मैचों में छह शतक और 16 अर्धशतक की बदौलत 3336 रन जुटाए। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका शीर्ष स्कोर नाबाद 165 रन रहा। माधव आप्टे ने नवंबर 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट क्लब आफ इंडिया में टेस्ट पदार्पण किया और अपना अंतिम टेस्ट अप्रैल 1953 को किंग्सटन में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। उन्होंने अपने पदार्पण टेस्ट में 30 और नाबाद 10 रन की पारियां खेली।

अधिक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाने के लिए लाला अमरनाथ को जिम्मेदार मानते थे माधव आप्टे

क्रिकेट दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

Have fond memories of Madhav Apte Sir.

I got to play against him at Shivaji Park when I was 14.

Still remember the time when he & Dungarpur Sir let me play for the CCI as a 15-year old. He always supported me & was a well wisher.

May his Soul Rest In Peace🙏 pic.twitter.com/NKp6NicyO5 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 23, 2019

Saddened to hear about the demise of Madhav Apte ji. Great story teller and played cricket till he was 71. My thoughts and prayers with his family. pic.twitter.com/zoKlpQ2Gay — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) September 23, 2019

Remembered my father who told me great things about a man never got to play as many test matches as he deserved . #RIP #MadhavApte — Pradyot_Tripura (@PradyotManikya) September 23, 2019

At a loss of words, hearing about the passing away of Madhav Apte Sir.

I knew him as a kid and looked up to him for advice. He always motivated me and pushed me to do well.

Both me and my father had the privilege of playing cricket with him.

May your soul Rest in Peace Sir!🙏 pic.twitter.com/Z77PL9sFDu — VINOD KAMBLI (@vinodkambli349) September 23, 2019

7 Tests, 542 Runs, 1 100, 3 50s, 49.27 Avg, with a match saving 163 against a mighty West Indies bowling unit. 17 illustrious years in first class cricket and the man who tweaked rules to allow 15 yr old Tendulkar to become a playing member of CCI. Rest in peace #MadhavApte pic.twitter.com/He3C6VqLDa — Royal Challengers (@RCBTweets) September 23, 2019

He had a test average touching 50 despite not getting enough opportunities. Played active cricket till he was 71. A legend of Mumbai and Indian cricket passed away today. You will be missed Madhav Apte sir. #MadhavApte #rip pic.twitter.com/cDoOTXBQWm — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) September 23, 2019

Saddened to hear the passing away of Shri Madhav Apte. He was one of the finest batsmen for India and Bombay. Condolences to his family members, friends and closed ones. #RIP — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) September 23, 2019

Former Cricketer Shri. Madhav Apte passes away this morning. Mumbai Cricket Association extend heartfelt condolences to the family. — Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) September 23, 2019

बता दें कि माधव आप्टे किसी टेस्ट सीरीज में 400 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज थे। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1953 में 460 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। माधव आप्टे को एक अन्य दिग्गज बल्लेबाज वीनू मांकड़ ने सलामी बल्लेबाज की भूमिका सौंपी थी। वह बाद में घरेलू क्रिेकेट में मुंबई के कप्तान भी बने। वह अपने करियर के दौरान मांकड़, पोली उमरीगर, विजय हजारे और रूसी मोदी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेले। वह प्रतिष्ठित सीसीआई के अध्यक्ष भी रहे।