सचिन तेंदुलकर को याद आए सर डॉन ब्रेडमैन, ट्विटर पर शेयर की खास पोस्ट

दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज दिवंगत डॉन ब्रेडमैन (Sir Don Bradman) को उनकी 111वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि दी। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न के साथ 1998-99 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ब्रेडमैन से मुलाकात की थी। ब्रेडमैन का जन्म 27 अगस्त 1908 को हुआ था। तेंदुलकर उनके 90वें जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए थे, जिसकी यादें उनके जेहन में आज भी ताजा हैं।

'सर' की उपाधि से नवाजे गए ब्रेडमैन को टेस्ट क्रिकेट में 100 का औसत बनाने के लिए अपनी आखिरी टेस्ट पारी में चार रन बनाने की जरूरत थी, लेकिन वो शून्य पर आउट हो गए। ब्रेडमैन ने अपने 52 टेस्ट मैचों के करियर में 99.94 के औसत से 6996 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 29 शतक लगाए जिसमें 12 दोहरे शतक भी शामिल हैं।

तेंदुलकर ने ट्वीट किया, “कई लोग सर डॉन ब्रेडमैन को उनकी अतुलनीय बल्लेबाजी के लिए जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें दयालु स्वभाव और मजाकिया लहजे के लिए जानता हूं जो मैंने तब अनुभव किया था जब मैं 1998 में उनसे मिला था।”

A lot of people remember Sir Don Bradman for his extraordinary batting; I remember him more for his graciousness and sense of humour that I experienced when I had the privilege of spending some time with him in 1998. pic.twitter.com/pF1KJ7S9Fq