सचिन तेंदुलकर ने की हनुमा-रहाणे-बुमराह की तारीफ, जानें क्या कहा

India vs West Indies, Test Series: भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदलुकर ने हनुमा विहारी और अजिंक्य रहाणे की तारीफ करते हुए कहा है कि इन दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचों में जो परिपक्वता दिखाई वो टीम के लिए बहुत अच्छी है। भारत ने वेस्टइंडीज को उसके घर में टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात दी थी। इस जीत में इन दोनों बल्लेबाजों का भूमिक काफी अहम रही थी।

नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने वाले विहारी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने पूरी सीरीज में 289 रन बनाए जिसमें दो अर्धशतक और एक शतक शामिल हैं। उनके बाद रहाणे का नंबर हैं जिनके नाम 271 रन दर्ज हैं।

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, “हनुमा विहारी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला शतक पूरा किया है। साथ ही रहाणे को फॉर्म में वापसी करते हुए देख अच्छा लगा। इन दोनों ने जिस परिपक्वता और धैर्य के साथ बल्लेबाजी की वह भारतीय टीम के लिए अच्छी बात है।”

Lovely batting by @Hanumavihari to get to his 1st 100. Also very good to see @ajinkyarahane88 get back in form.

The maturity & patience they have shown is a good sign for the Indian Test team.#WIvsIND pic.twitter.com/T5EaNxGdpn