ICC 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल होने वाले छठे भारतीय क्रिकेटर बने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम एक और सम्मान जुड़ गया है। 'क्रिकेट के भगवान' के नाम से मशहूर तेंदुलकर को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 46 साल के सचिन इस प्रतिष्ठित लिस्ट में जगह पाने वाले छठे भारतीय हैं। उनसे पहले 2018 में राहुल द्रविड़ को ये सम्मान मिला था।

तेंदुलकर ने लंदन में आयोजित समारोह में कहा, 'यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है।' बल्लेबाजी का शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड हो, जो सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज ना हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी, सबसे ज्यादा रन तेंदुलकर के खाते में ही हैं। तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों में 53.78 की औसत से 15921 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 51 सेंचुरी शामिल हैं। साथ ही सचिन ने 463 वनडे इंटरनेशनल में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाए, जिसमें उनके 49 सेंचुरी शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरी वाले तेंदुलकर दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं।

2015 में अनिल कुंबले को ये सम्मान मिला था। बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर 2009 में शुरुआती 'आइसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम' में शामिल किए गए थे, कपिल देव को 2010 में इस सम्मान से नवाजा गया। सचिन और डोनाल्ड के अलावा दो बार की विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर कैथरीन फिट्जपैट्रिक को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 'हॉल ऑफ फेम' से शामिल होने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या 90 हो गई। क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शामिल 52 वर्षीय डोनाल्ड ने अपने करियर के दौरान 330 टेस्ट विकेट के अलावा वनडे इंटरनेशनल में 272 विकेट झटके।