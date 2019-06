सचिन का ट्वीट- 'धवन तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूं, ऋषभ को शुभकामनाएं'

मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को कहा कि चोट के कारण विश्व कप से बाहर होने वाले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के दर्द को वह महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई की धवन की जगह टीम में शामिल ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। धवन अंगूठे में फ्रेक्चर से उबर नहीं पाने के कारण मौजूदा विश्व कप से बाहर हो गए और उनकी जगह युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम में जगह दी गई। धवन को नौ जून को लंदन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। इस मैच में उन्होंने शतकीय पारी खेल टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

Feel for you Shikhar. You were playing well & to be injured in the middle of such an important tournament is heartbreaking. I’m sure you’ll come back stronger than ever.

Rishabh you’ve been playing well & there can’t be a bigger platform to express yourself. Good luck! pic.twitter.com/T7qzKcDfoO