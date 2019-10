सचिन तेंदुलकर ने गांधीजी की 150वीं जयंती पर दिया खास संदेश- VIDEO

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक जागरुकता भी फैलाते रहते हैं। खास दिनों पर तेंदुलकर समाज और युवाओं को संदेश भी देते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सचिन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खास संदेश दिया है। इसके साथ ही सचिन ने वीडियो जारी कर महात्मा गांधी को नमन भी किया है।

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह युवाओं और समाज को गांधी जी के कथन का हवाला देते हुए खास संदेश दे रहे हैं। सचिन ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि गांधी की अहिंसा, स्वच्छता, पयार्वरण की शिक्षा से युवा पीढ़ी को रूबरू करना चाहिए।

सचिन ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “इस दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त साधन हैं लेकिन लालची के लिए नहीं। यह बात गांधीजी ने धरती मां के संदर्भ में कही थी। उनके 150वें जन्मदिवस पर यह सही होगा कि हम भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं।”

सचिन तेंदुलकर ने कहा कि तीन जगहों- हवा, पानी और जमीन को साफ रखने की सख्त जरूरत है। सचिन ने साथ ही लोगों से अपील की है कि वह भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करें।

"The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed" quoted by Gandhiji signified his views about Mother Earth.

On his 150th birth anniversary it is only fitting that we come together & make India Swachh & Swasth.#SwachhataHiSeva #GandhiJayanti pic.twitter.com/t8A70eXhaK