ICC World Cup 2019 ENGvSA: सचिन, दादा और वीरू फिर साथ-साथ, फोटो जीत लेगी दिल

आईसीसी विश्व कप में एक बार फिर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली साथ नजर आए हैं। इस बार तीनों क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि कमेंट्री बॉक्स में साथ बैठे नजर आए। तेंदुलकर आईसीसी विश्व कप के दौरान टीवी कमेंटेटर के रूप में अपने करियर की नई पारी का आगाज करते नजर आए। कमेंट्री बॉक्स में उनके साथ दादा और वीरू भी मौजूद दिखे।

वीरेंद्र सहवाग ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की। जिसमें तीनों खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान के बाद कमेंट्री बॉक्स में साथ बैठे नजर आए। वीरू की पोस्ट कुछ ही देर में वायरल हो गई। इस फोटो पर काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच टूर्नामेंट के पहले मैच में कमेंट्री करते नजर आए।

वो स्टार स्पोर्ट्स पर मैच से पहले शो में कमेंटेटरों की पैनल में होंगे। उनका अपना खास कार्यक्रम 'सचिन ओपंस अगेन' होगा। भारत के लिए छह विश्व कप खेल चुके 46 वर्षीय के तेंदुलकर ने 2003 विश्व कप में 673 रन बनाए थे जो एक रिकॉर्ड है। भारत को पहला मैच 5 जून को दक्षिण अफ्रीका से खेलना है।