सचिन तेंदुलकर ने रॉस टेलर को दी रिटायरमेंट की बधाई, कहा- आप क्रिकेट के ब्रांड एंबेसडर रहे हैं

न्यूजीलैंड के महान खिलाड़ी रॉस टेलर सोमवार 4 अप्रैल को नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे एकदिवसीय मैच में हैमिल्टन के मैदान पर अपना अंतिम मुकाबला खेलने उतरे। 16 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर को रॉस टेलर

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vikash Gaur Mon, 04 Apr 2022 08:05 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.