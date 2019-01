VIDEO: कोच आचरेकर की अंतिम यात्रा में सचिन तेंदुलकर ने दिया कंधा

भारतीय क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर जैसा नायाब तोहफा देने वाले कोच रमाकांत आचरेकर का बुधवार (2 जनवरी) को मुंबई में निधन हो गया। उनके निधन पर दिग्गजों ने उन्हें अप श्रद्वांजलि दी है। द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित कोच आचरेकर 87 वर्ष के थे। उन्होंने अपने घर दादर में शाम पांच बजे अंतिम सांस ली। आचरेकर को 1990 में द्रोणाचार्य अवॉर्ड और 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

कोच रमाकांत आचरेकर की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सचिन तेंदुलकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे, विनोद कांबली और मुंबई के कई क्रिकेटर पहुंचे। आचरेकर की अंतिम यात्रा के दौरान युवा क्रिकेटर्स ने उन्हें बल्ले से सलामी दी।

कोच रमाकांत आचरेकर की अंतिम यात्रा में पहुंचे सचिन तेंदुलकर ने उन्हें कंधा दिया। सचिन ने आचरेकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, “आचरेकर सर की उपस्थिति से स्वर्ग में भी क्रिकेट धन्य होगा। अन्य छात्रों की तरह मैंने भी क्रिकेट की एबीसीडी सर के मार्गदर्शन में ही सीखी। मेरे जीवन में उनके योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने वह नींव रखी, जिस पर मैं खड़ा हूं।”

सचिन ने कहा, “मैं पिछले महीने सर एवं उनके कुछ छात्रों से मिला और उनके साथ समय बिताया। हमने पुरानी यादें साझा की और बहुत खुश हुए। मुझे आचरेकर सर ने सीधे बल्ले से खेलना और सादा जीवन जीना सिखाया। हमें अपने जीवन से जोड़ने और खेल के गुर सिखाने के लिए धन्यवाद।”

विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने नम आंखों के साथ अपने कोच को अंतिम विदाई दी।

सचिन के अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और कई दिग्गज खिलाड़ियों ने उन्हें अपनी श्रद्वांजलि दी है। बीसीसीआई ने अपने शोक संदेश में कहा, “आचरेकर के निधन पर बीसीसीआई शोक व्यक्त करता है। उन्होंने न केवल महान क्रिकेट खिलाड़ियों को तराशा बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की भी शिक्षा दी। भारतीय क्रिकेट के लिए उनका योगदान अतुलनीय है।”

The BCCI expresses its deepest sympathy on the passing of Dronacharya award-winning guru Shri Ramakant Achrekar. Not only did he produce great cricketers, but also trained them to be fine human beings. His contribution to Indian Cricket has been immense. pic.twitter.com/mK0nQODo6b — BCCI (@BCCI) January 2, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रमाकांत आचरेकर को श्रद्धांजलि दी। पीएमओ के ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा, "यह खेल जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है।"

Shri Ramakant Achrekar Ji was a shining beacon of the Guru Parampara. An outstanding mentor, he groomed cricketing talent for years and the gems he trained went on to bring immense glory to the nation. His passing away is a big loss to the sporting world. My condolences: PM — PMO India (@PMOIndia) January 3, 2019

पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने ट्विटर पर लिखा, “मेरी रमाकांत आचरेकर सर को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं जो भारतीय क्रिकेट को नायाब रत्न देने के लिए जाने जाते थे।”

My heartfelt condolences on the passing away of #RamakantAchrekar Sir , who was instrumental in giving a jewel to Indian cricket. pic.twitter.com/qUZzG5Guf9 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 2, 2019

मोहम्मद कैफ ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “रमाकांत आचरेकर सर के देहांत पर मैं शोकाकुल परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें सचिन तेंदुलकर जैसा नायाब तोहफा दिया।”

Condolences to his family and loved ones on the passing away of #RamakantAchrekar sir, who shaped and gave us a gift called Sachin Tendulkar ! pic.twitter.com/S7LIhNV4rh — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 2, 2019

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने कहा, “ रमाकांत आचरेकर सर के देहांत का समाचार सुनकर मैं दुखी हूं। भगवान उनकी आत्म को शांति दे। क्रिकेट जगत हमेशा आपके योगदान को याद रखेगा।”

Sad to hear about Ramakant Achrekar Sir’s passing away. May his soul RIP. Cricketing World will always remember you for your contribution. pic.twitter.com/asLgWFhpvA — Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) January 2, 2019

पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने कहा, “ये जानकर बेहद दुख : हुआ कि रमाकांत आचरेकर सर नहीं रहे। इस महान आत्मा को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।”

Sad to know that Ramakant Achrekar sir is no more. My homage to the great soul and condolences to the family. #Achrekarsir — R P Singh (@rpsingh) January 2, 2019

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

आचरेकर के सम्मान में काली पट्टी बांधकर खेले भारतीय क्रिकेटर

भारतीय क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर के सम्मान में काली पट्टी बांधकर खेले। आचरेकर अपने करियर में सिर्फ एक प्रथम श्रेणी मैच खेल पाए, लेकिन उन्हें तेंदुलकर के रूप में सर डॉन ब्रैडमैन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज को खोजने और उन्हें निखारने का श्रेय जाता है।