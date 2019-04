मुंबई इंडियंस ने पूछा एक शब्द में बताएं सचिन आपके लिए क्या हैं, आए ऐसे चौंकाने वाले जवाब

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। सचिन तेंदुलकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस टीम के मेंटर हैं। सचिन के जन्मदिन के मौके पर मुंबई इंडियंस ने एक ट्वीट किया और फैन्स से पूछा कि सचिन उनके लिए क्या हैं, एक शब्द में बताएं। इसके कुछ ऐसे जवाब आए हैं, जो आपके भी होश उड़ा देंगे।

सचिन ने 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजी में सचिन के नाम ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो शायद ही कभी टूट पाएं। सचिन ने भारत के लिए 200 टेस्ट मैच, 463 वनडे मैच खेले हैं और इस दौरान उनके नाम 100 शतक दर्ज हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरी जड़ने वाले तेंदुलकर दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं।

