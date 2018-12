AUSvsIND; Perth Test: सचिन से अपनी तारीफ सुन गदगद हुए नाथन लॉयन

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने रविवार को भारत के खिलाफ पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पांच विकेट चटकाकर मुथैला मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले आॅस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लॉयन की प्रशंसा की। भारत के खिलाफ एक पारी के में पांच या इससे ज्यादा विकेट चटकाने के मामले में लॉयन ने श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन की बराबरी कीर ली। लेकिन आॅस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने यह उपलब्धि 30 टेस्ट पारियों में हासिल की जबकि श्रीलंकाई गेंदबाज ने 32 पारियों में यह कारनामा किया था।



Australia have got a very special spinner in @NathLyon421. He has got terrific variations and uses the pace and bounce from the pitch to extract maximum value. #INDvAUS