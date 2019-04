HBD Sachin: सचिन की उम्र को लेकर सहवाग का ट्वीट जीत लेगा आपका दिल

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। तेंदुलकर ने वीरेंद्र सहवाग के साथ मिलकर टीम इंडिया के लिए कई यादगार साझेदारियां निभाई हैं। तेंदुलकर के जन्मदिन के मौके पर वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें खास तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है। सहवाग का ट्वीट आपका दिल जीत जीत लेगा।

सहवाग ने ट्विटर पर सचिन के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'मास्टर के साथ आपकी बढ़ोतरी तेज होती है। 46 आपकी उम्र है, लेकिन मेरे लिए 4 6 स्कोरकार्ड पर पहली दो गेंद होती थीं जब आप बल्लेबाजी कर रहे होते थे।' सचिन और वीरू की जोड़ी ने कई शतकीय साझेदारियां निभाई हैं। वीरू सचिन को अपना आदर्श मानते हैं।

With the Master, the Rise is Faster !

46, as much as it represents the years you have blessed this planet, for me 4 6 is more about how the scorecard read at beginning of the over when you batted. May you continue to manifest your strength in innumerable ways #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/y5Ld3t0Ar0