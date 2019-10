सचिन तेंदुलकर ने 87वें वायुसेना दिवस में लिया हिस्सा, देखें- PICS

भारतीय वायु सेना ने मंगलवार (8 अक्टूबर) को अपनी 87वीं वर्षगांठ पर सप्ताह भर तक चलने वाले समारोह की शुरुआत कर दी है। वायुसेना दिवस के कार्यक्रम में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी हिस्सा लिया। सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी समारोह में शामिल हुईं, जिनका वायु सेना के अधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान सचिन अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं।

सचिन को सितंबर- 2010 में ग्रुप कैप्टन की रैंक दी गई थी। उन्होंने यहां एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। 2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहने वाले सचिन ऐसे पहले खिलाड़ी थे, जिन्हें भारतीय वायुसेना में मानद ग्रुप कैप्टन की उपाधि मिली थी।

तेंदुलकर ने खेल के जरिये जो सेवा की, उसके लिए वायु सेना ने उन्हें इस विशिष्ट सम्मान से नवाजने का फैसला किया था। वायु सेना का मानना था कि तेंदुलकर उसके लिए एक ब्रांड एंबेस्डर के तौर पर काम करेंगे और वायु सेना के साथ उनके इस संबंध के कारण युवा इसमें शामिल होने की ओर अग्रसर होंगे। सचिन वायु सेना की इस सोच को सही साबित कर रहे हैं। वह वायु सेना के सभा बड़े कार्यक्रमों में शिद्दत के साथ हिस्सा लेते हैं।

बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने वायु सेना से यह सम्मान पाने के बाद कहा था, ''मैं भारतीय वायु सेना को सैल्यूट करता हूं। उसने इस पद के माध्यम से मुझे सम्मान दिया है। इस सम्मान का सपना मैं बचपन से देखा करता था। आखिरकार आज मेरा यह सपना पूरा हुआ। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर युवक विश्व की सर्वश्रेष्ठ वायुसेना में शामिल होकर देश की सेवा में योगदान दें।''

वहीं, विंग कमांडर अभिनंदन ने वायु सेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन एयर बेस में एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान मिग-21 उड़ाया। एयर शो में बालाकोट पर हमला करने वाले अन्य लड़ाकू विमानों ने भी हवा में करतब दिखाए।

Ghaziabad: Aircraft of Indian Air Force fly at Hindon Air Base during the event on #AirForceDay today. Wing Commander #AbhinandanVarthaman flew a MiG Bison Aircraft, 3 Mirage 2000 aircraft & 2 Su-30MKI fighter aircraft were also flown by pilots who took part in Balakot air strike pic.twitter.com/nlEqavrj3w