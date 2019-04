रोहित के जन्मदिन पर वीरू का ट्वीट- 'हिट था, हिट है, हिट रहेगा, देश हित में'

'हिटमैन' के नाम से मशहूर टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 30 अप्रैल को 32 साल के हो गए। रोहित का जन्म 30 अप्रैल, 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। रोहित शर्मा को लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में मौजूदा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली बल्‍लेबाजों में से एक माना जाता है। रोहित ही दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम वनडे में तीन दोहरे शतक दर्ज हैं। रोहित शर्मा के जन्मदिन पर उन्हें सोशल मीडिया पर ढेरों शुभकामनाएं मिली। उनके फैंस के अलावा पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने रोहित को अपने ही अंदाजा में शुभकामनाएं दी। सचिन ने रोहित और उनकी बेटी समायरा की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, 'जन्मदिन की बधाई रोहित। मुझे यकीन है कि आपका यह जन्मदिन समायरा के साथ और भी खास होगा।' इसके अलावा अपने अनोखे और चुटीले अंदाज में ट्वीट करने के लिए मशहूर वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर लिखा, 'हिट था, हिट है, हिट रहेगा- देश हित में! जन्मदिन की शुभकामनाएं रोहित।'

Happy birthday @ImRo45. I’m sure this birthday will be even more special with Samaira in your life. pic.twitter.com/DYeoqtPP3A