IPL-11:राशिद खान के मुरीद हुए सचिन और वॉर्न,बांधे तारीफों के पुल-VIDEO

आईपीएल 2018 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उसके घर ईडन गार्डंस स्टेडियम में 13 रन से मात देकर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया। फाइनल में रविवार 27 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के नायक रहे राशिद खान। आप सोच रहे होंगे कि राशिद ने गेंद से कमाल किया होगा तो गलत सोच रहे हैं। दरअसल, इस मैच में राशिद खान ने बल्ले, गेंद और ​फील्डिंग तीनों में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले बल्ले से 10 गेंद में 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 34 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल अपनी टीम को 174 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।

इसके बाद गेंदबाजी में राशिद खान ने 4 ओवर में 19 रन देकर कोलकाता नाइट राइडर्स के 3 बल्लेबाजों को पैवेलियन लौटाया। जिसमें, क्रिस​ लिन, रॉबिन उथप्पा और आंद्रे रसेल का विकेट शामिल रहा। उसके बाद उन्होंने क्षेत्ररक्षण में 2 कैच लिए और 1 रन आउट किया। राशिद खान के इस आॅलराउंड प्रदर्शन को देख सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न जैसे दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए। सचिन तेंदुलकर ने राशिद खान के लिए ट्वीट किया, 'मुझे हमेशा से लगता था कि राशिद खान एक अच्छे स्पिनर हैं। लेकिन अब मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि वो टी20 फॉर्मेट के सबसे अच्छे स्पिनर हैं। ध्यान रखिए उनके पास अच्छी बैटिंग करने की क्षमता भी है। शानदार खिलाड़ी।'

Always felt @rashidkhan_19 was a good spinner but now I wouldn’t hesitate in saying he is the best spinner in the world in this format. Mind you, he’s got some batting skills as well. Great guy.