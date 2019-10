INDvsSA: ऐतिहासिक क्लीनस्वीप पर दिग्गजों ने टीम इंडिया को ऐसे सराहा

India vs South Africa: भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए मंगलवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में पारी और 202 रनों से करारी शिकस्त दी। इस दमदार जीत के साथ ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। भारत की इस ऐतिहासिक सफलता पर अब दिग्गजों ने भी टीम की तारीफ की है।

भारत ने पहले दो टेस्ट मैचों में भी बेहतरीन जीत दर्ज की थी। दक्षिण अफ्रीका के ऊपर भारत की यह अब तक की सबसे बड़ी जीत भी है।

दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, “3-0 से मिली जीत में भारत की ओर से शानदार क्रिकेट देखने को मिला। यह देखकर अच्छा लगा कि सभी बल्लेबाजों ने अपना योगदान दिया और तेज गेंदबाजों तथा स्पिनरों में मिलकर विकेट निकाले। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में दबदबा शुरू।”

Outstanding display of cricket by 🇮🇳 to win the series 3-0. Very good to see all batsmen contribute & the wickets getting shared between the pacers & spinners. Dominating start to the World Test Championship.#INDvSA pic.twitter.com/b21h4SHZ8M — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 22, 2019

हरभजन सिंह ने लिखा, “3-0 की ही भविष्यवाणी की गई थी और इसके बीसीसीआई और भारतीय टीम को बधाई। इस स्तर तक पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका को अभी बहुत कुछ करना है।”

3-0 as predicted congratulations @BCCI team india.. way to good for South Africa.. they have lots of work to do to get their team to that level.. #INDvsSA — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 22, 2019

Well done Team India on one more dominating series win at home. Total team effort. Keep it up. Batsmen piled big runs, spinners took lot of wkts but it was great to see how the fast bowlers intimidated the SA batsmen... #INDvsSA @StarSportsIndia pic.twitter.com/LzqYhc4va4 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 22, 2019

3-0 ! What a great result for India. Great all round effort.

Very disappointing from South Africa to not be able to put up a fight. #INDvSA pic.twitter.com/jKEHQOtCxm — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) October 22, 2019

इसी के साथ भारत के आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 240 अंक हो गए हैं और वह तालिका में शीर्ष पर कायम है। चैम्पियनशिप में भारत ने अबतक पांच मैच खेले हैं और उसे सभी में जीत हासिल हुई है। भारतीय टीम अब 14 नवंबर से बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी।