जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर सचिन और कैफ की शाहिद अफरीदी को ​दो टूक, पढ़ें

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के कश्मीर में मारे गए 13 आतंकवादियों से हमदर्दी वाले बयान की भारतीय क्रिकेटर्स ने कड़ी निंदा की है। भारत रत्‍न सचिन तेंदुलकर ने शाहिद अफरीदी के ट्वीट पर कहा, 'हमारे पास देश चलाने के लिए योग्‍य लोग मौजूद हैं। किसी बाहरी को हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि क्‍या करना है।' वहीं पूर्व क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ ने ट्वीट किया, 'पैसा बोलता है। कल्‍पना भी नहीं कर सकता कि अगर आईपीएल में पाकिस्‍तानी खिलाड़ी खेल रहे होते तो अफरीदी तब भी ऐसा कमेंट करते। उस वजह की निंदा होनी चाहिए जिसके चलते पाकिस्‍तानी खिलाड़‍ियों को आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं है। पाकिस्‍तान की ओर से घुसपैठ और अलगाववादियों को समर्थन। हम शांति और प्रेम की इच्‍छा रखते हैं मगर शांति दोनों तरफ से आती है।' गौरतलब है कि शाहिद अफरीदी ने मंगलवार को आतंकियों से हमदर्दी दिखाते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर की स्थिति को बैचेन करने वाला बताया था और कहा था कि संयुक्त राष्ट्र भी कश्मीर की स्थिति पर चुप है जो कि चिंता का विषय है।

