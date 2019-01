VIDEO: सचिन तेंदुलकर ने बताया कि राष्ट्रगान सुनकर उन्हें कैसा महसूस होता है?

भारत के नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान 'जन गण मन...' को संविधान का हिस्सा बने 69 साल हो गए। इस अवसर पर भारत की कुछ प्रसिद्ध खेल हस्तियों ने राष्ट्रगान को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी इस दौरान राष्ट्रगान के प्रति अपनी भावनाओं को व्य​क्त किया। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, 'जब भी मैं राष्ट्रगान सुनता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह भावना तब और खास हो जाती थी जब मैं भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए फील्ड पर राष्ट्रगान बजते हुए सुनता था।' सचिन गुरुवार को राष्ट्रगान के भारतीय संविधान में शामिल किए जाने की 69वीं सालगिरह के अवसर पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रगान की बात आती है तो दुनिया में बाकी सब चीजें पीछे हो जाती हैं।

Always gives me goosebumps when our National Anthem plays and the feeling used to become all the more special whenever I heard it on the ground while representing India. #TheSportsHeroes #JaiHind #IISM https://t.co/Wqxf243HiI