विराट कोहली ने लगाई ICC अवॉर्ड की 'हैट्रिक', सचिन तेंदुलकर ने दी बधाई

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा साल 2018 के लिए चुनी गई पुरुषों की टेस्ट और वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। विराट कोहली की इस सफलता पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है।

पिछले साल खेले गए 13 टेस्ट मैचों में कोहली ने 55.08 की औसत से 1,322 रन बनाए जबकि 14 वनडे में उन्होंने 133.55 के दमदार औसत से 1,202 रन जड़े। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पिछले साल पांच शतक लगाए, जबकि वनडे में उनके नाम छह शतक रहे।

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा- ''कड़ी मेहनत और लगन आपको हमेशा सफलता दिलाती है। आईसीसी के अवॉर्ड की हैट्रिक पर विराट कोहली को बधाई। आपकी उपलब्धियों पर गर्व है।''

Hard work and perseverance always pays off. Congratulations on winning a hat-trick of awards at the #ICCAwards announced today, @imVkohli! Very proud of your achievements. https://t.co/WECKac3ne9