VIDEO: नेट्स पर लौटे श्रीसंत, प्रैक्टिस करते नजर आए 

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों के चलते आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में इसे सात साल का कर दिया गया। छह साल से अधिक का समय बीत चुका है, श्रीसंत ने मैदान पर गेंदबाजी नहीं की है। केरल के श्रीसंत अब मैदान पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। उन पर सितंबर 2020 में प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। हालांकि, अभी वह मैचों से दूर रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी उनमें बहुत सा क्रिकेट बचा है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें श्रीसंत गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में 36 वर्षीय श्रीसंत मैदान पर वापस लौटे हैं। वह केरल के बल्लेबाज सचिन बेबी को गेंदबाजी कर रहे हैं।

भज्जी के स्टाइल में बॉलिंग करती है ये लड़की, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया VIDEO

वीडियो में यह भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि श्रीसंत के गेंदबाजी एक्शन में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने बेबी को इन स्विंगर गेंद डाली जो बैट और पैड के बीच से निकल गई। श्रीसंत ने बेबी का विकेट लिया। वह इस विकेट को उसी तरह सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे पहले किया करते थे।

Good to see @sreesanth36 back in practice, he cleans up current Kerala player, Sachin Baby. pic.twitter.com/HYfekHvGrZ