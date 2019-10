संजू सैमसन को लेकर शशि थरूर ने किया ट्वीट तो इस बात से नाराज हुए श्रीसंत

भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन पिछले काफी समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। 2015 में वह जिंबाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया में शामिल थे, लेकिन उसके बाद से उन्हें कोई मौका नहीं मिला। आईपीएल में उन्होंने दो शतक लगाए, लेकिन वह अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाए। अब उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में केरल की ओर से खेलते हुए गोवा के खिलाफ वनडे में 12 रनों की पारी खेलकर एक बार फिर यह दिखाया कि उनकी ज्यादा समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती। संजू सैमसन की इस पारी को लेकर जहां एक तरफ सभी तारीफ कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ शशि थरूर के सैमसन को तिरुवनंतपुरम का बताने पर श्रीसंत नाराज हो गए हैं।

मैच में केरल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। संजू ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाईं। उन्होंने 129 गेंदों में 21 चौकौं और 10 छक्कों की मदद से 212 रन बना दिए। केरल ने 50 ओवर में 3विकेट खोकर 377 रन बनाए। केरल 104 रनों से यह मैच जीत गया। संजू की पारी के बाद कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने उन्हें बधाई दी।

उन्होंने टि्वटर पर लिखा, ''फ्रैंकफुर्ट में बेलग्रेड में होने वाली बैठक में जाते समय मुझे यह खबर मिली कि तिरुवनंतपुरम के अपने संजू सैमसन ने विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक बनाया है। मुझे नहीं पता कि अब भी चयनकर्ताओं की नजर तुम पर पड़ेगी या नहीं।''

इस बीच पूर्व क्रिकेटर एस. श्रीसंत ने शशि थरूर के संजू को तिरुवनंतपुरम का संजू कहने पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने थरूर को याद दिलाया कि संजू महान भारतीय हैं। उन्होंने भी संजू की पारी की तारीफ की।

श्रीसंत ने शशि थरूर को टि्वटर पर जवाब देते हुए लिखा- ''सर उसे त्रिवेंद्रम के ब्वॉय से टैग मत कीजिए, वह मलयालम का गौरवशाली बेटा और महान भारतीय है। उसने हम सबको गर्व करने का मौका दिया है।''

