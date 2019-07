धवन-राहुल-गिल को चुनौती दे सकता है यह बल्लेबाज, आंकड़े कर देंगे हैरान

India Tour of West Indies 2019: वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं मिल पाई है। शुभमन गिल को टीम में शामिल नहीं किए जाने की काफी आलोचना की जा रही है। सौरव गांगुली और कई दिग्गजों ने गिल को टीम में शामिल नहीं किए जाने पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वेस्टइंडीज ए के साथ इंडिया ए में खेल रहे एक खिलाड़ी का जिक्र कहीं नहीं है। वेस्टइंडीज ए के खिलाफ और अगर इससे पहले के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह खिलाड़ी भी टीम इंडिया में जगह बनाने का दम रखता है।

वेस्टइंडीज ए के खिलाफ वन डे में 4-1 की जीत में ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के धैर्य का अहम योगदान है। 22 वर्षीय पुणे के गायकवाड़ ने इस सीरीज में 3, 85, 20 और 99 रन की पारियां खेलीं। इनमें से दो मैच जिताऊ पारियां थीं।

गायकवाड़ ने इंडिया ए के लिए 8 पारियों में 112.83 की औसत से 677 रन बनाए हैं। वह टीम इंडिया में खेलने के इच्छुक हैं। वह कहते हैं, ''निश्चित रूप हर खिलाड़ी का लक्ष्य टीम इंडिया के लिए खेलना है। मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं अपना लक्ष्या पा लूंगा।'' गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ दो शतक (125 नाबाद और बेलगांव में 187 नाबाद) की शानदार पारियां खेलीं।

There is this Ruturaj Gaikwad, a 22-year-old opener from Maharashtra.

His scores for India-A in List A games since June 2019 - vs SL-A and WI-A are:

187* (136)

125* (94)

84 (59)

74 (73)

3 (10)

85 (102)

20 (17)

99 (89) - yesterday vs West Indies A



677 runs, ave 112.83, S/r 116.72