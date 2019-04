VIDEO: जयदेव उनादकट ने एक हाथ से लपका कैच, जमकर हो रही तारीफ 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला गया। जयपुर में खेले गए इस मैच में जयदेव उनादकट ने शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स ने अपने आखिरी घरेलू मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को सात विकेट से हरा दिया। वरुण एरॉन ने इस मैच में दो विकेट लिए। इसके साथ ही उन्होंने दीपक हुड्डा का ऐसा शानदार कैच लपका कि हर कोई तारीफ कर रहा है।

दरअसल, जयदेव उनादकट ने दीपक हुड्डा का वापस पवेलियन भेजने के लिए एक हाथ से चौंकाने वाला कैच पकड़ा। पिछली नीलामी में दूसरे सबसे महंगे बिके खिलाड़ी जयदेव उनादकट इस सीजन में अब तक अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन शनिवार को उनका दिन अच्छा था।

बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर दो विकेट लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था अपनी ही गेंद पर हुड्डा का कैच। उनादकट ने एक फुलर लेंथ की गेंद डाली। हुड्ड़ा इसे पढ़ नहीं पाए। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने गेंद को पिच किया। उनादकट ने एक हाथ से उछलते हुए गेंद थाम ली।

हालांकि, उनादकट अपने मूमेंटम में थे और लग नहीं रहा था कि वह कैच पकड़ने को लेकर गंभीर हैं। लेकिन इस साहसी कैच से उन्होंने सबको चौंका दिया। रॉयल्स के इस स्टार गेंदबाज ने सही समय पर उछलकर एक हाथ से कैच पकड़ लिया।

सोशल मीडिया पर भी जयदेव उनादकट की जमकर तारीफ हो रही है।

Jaydev Unadkat is adjudged the Man of the Match for his outstanding effort on the field and bowling figures of 2/26 👌👏 pic.twitter.com/ZhrDrzbF9v