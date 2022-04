RR vs LSG: लखनऊ सुपर जाइंट्स को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने प्वाइंट्स टेबल में किया टॉप, हेटमायर-चहल चमके

राजस्थान रॉयल्स के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जाइंट्स के भी 6-6 अंक है, मगर बेहतर रन रेट होने की वजह से संजू सैमसन की टीम सबसे आगे हैं।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Sun, 10 Apr 2022 11:56 PM

