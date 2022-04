RR vs KKR: सुनील नरेन 'डायमंड डक' का हुए शिकार, एरॉन फिंच की गलती का भुगता खामियाजा

पारी की पहली गेंद पर एरॉन फिंच एक रन चुराना चाहते थे। गेंद को टैप करके वह दौड़ पड़े, उन्होंने यह भी नहीं देखा कि नरेन दूसरे छोर पर भागने के लिए तैयार है या नहीं। फिंच को देख नरेन ने भी दौड़ लगा दी।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Mon, 18 Apr 2022 10:03 PM

