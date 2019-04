LIVE RRvsKKR: राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका, अजिंक्य रहाणे आउट

IPL 2019 LIVE RRvsKKR: अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मुंह से जीत छीनने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स आज इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण में राजस्थान रॉयल्स से उसके घर सवाई मानसिंह स्टेडियम में भिड़ रही है। कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने राजस्थान रायल्स के खिलाफ इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। केकेआर ने लॉकी फर्गुसन की जगह हैरी ग्रुनी और राजस्थान रायल्स ने स्टुअर्ट बिन्नी और वरूण आरोन की जगह प्रशांत चोपड़ा और सुदेशण मिधुन को टीम में रखा है।

Follow RR vs KKR live updates below-

8: 20 PM: राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन है। स्टीव स्मिथ 4 और जोस बटलर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं।



8: 15 PM: राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन है। स्टीव स्मिथ 2 और जोस बटलर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं।



8: 10 PM: राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन है। स्टीव स्मिथ 1 और जोस बटलर 0 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8: 07 PM: राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका लगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने अजिंक्य रहाणे को एलबीडल्ब्यू आउट किया। रहाणे 7 गेंदों में 1 चौके के साथ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ आए हैं।

8: 05 PM: राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 5 रन है। अजिंक्य रहाणे 5 और जोस बटलर 0 रन बनाकर खेल रहे हैं।



8: 00 PM: खेल शुरू हो गया है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोस बटलर और अजिंक्य रहाणे पारी का आगाज कर रहे हैं। कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत पीयूष चावला कर रहे हैं।



7: 55 PM: राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग XI- अजिंक्य रहाणे, जोस बटलर, स्टीव स्मिथ, राहुल त्रिपाठी, बेन स्टोक्स, प्रशांत चोपड़ा, कृष्णप्पा गौतम, जोफरा आर्चर, श्रेयस गोपाल, एस मिधुन, धवल कुलकर्णी।

7: 52 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग XI- क्रिस लिन, सुनील नरेन, रॉबिन उथप्पा, नितीश राणा, दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, आंद्रे रसेल, पीयूष चावला, कुलदीप यादव, हैरी गर्ने, प्रसिद्घ कृष्णा।

7: 50 PM: यहां देखें दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन

