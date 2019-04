RR vs CSK: धौनी को देख राजस्थान रॉयल्स फैन ने पहन ली CSK की जर्सी- video

Indian Premier League (IPL 2019) RR vs CSK (Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings): इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जिस भी शहर में खेलने जाती है, उन्हें फैन्स की कमी कभी महसूस नहीं होती। महेंद्र सिंह धौनी की लोकप्रियता इतनी है कि देश के हर एक कोने में उनके फैन्स भरे पड़े हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का फैन अपनी टीम को चीयर कर रहा था, लेकिन धौनी को देखते ही उसने अपनी जर्सी बदल डाली। राजस्थान रॉयल्स की पिंक जर्सी के ऊपर फैन ने चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी पहन ली। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की। मिशेल सैंटनर ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा और टीम को जीत दिलाई। महेंद्र सिंह धौनी ने 58 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच भी चुने गए।

