RCBvRR: श्रेयस गोपाल की हैट्रिक, 114 इंटरनेशनल सेंचुरी और 40,832 इंटरनेशनल रन की ऐसे चढ़ी बलि

Indian Premier League 2019 Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals (RCB vs RR): इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुका है। आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच मंगलवार को खेला गया मैच बारिश में धुल गया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज श्रेयस गोपाल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक ली। गोपाल की हैट्रिक का शिकार हुए विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और मार्कस स्टॉयनिस।

बारिश के चलते मैच देरी से शुरू हुआ और इसको पांच-पांच ओवर का कर दिया गया। श्रेयस गोपाल ने अपने खाते के एक ओवर में 12 रन खर्चे और तीन विकेट लिए। यह हैट्रिक इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि श्रेयस ने दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को दो लगातार गेंद पर आउट किया, जबकि मार्कस स्टॉयनिस भी ऑलराउंडर हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं।

☝️ Virat Kohli

☝️ AB de Villiers

☝️ Marcus Stoinis



114 international tons and 40,832 international runs.



