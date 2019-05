RCBvsSRH: आरसीबी की इस फैन ने अपनी अदाओं से जीता दिल, सोशल मीडिया पर हुई वायरल

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद को अंतिम लीग मैच में चार विकेट से हराकर पॉजिटिव नोट पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) की समाप्ति की। शिमरोन हेटमेयर (75) और गुरकीरत सिंह मान (65) के शानदार अर्धशतकों की बदौलत आरसीबी ने जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच चौथे विकेट के लिए 144 रन की जबरदस्त साझेदारी हुई। आरसीबी ने जहां एक ओर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में अपना अभियान जीत के साथ समाप्त किया, वहीं इस हार से हैदराबाद की टीम संकट में पड़ गई।

इस रोमांचक मैच में खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा सुर्खियां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की एक फैन ने बटोरीं। लॉल रंग का टॉप और जीन्स पहनकर आई इस फैन्स ने कैमरामैन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस फैन ने हाथ में आरसीबी का फ्लैग थामा हुआ था।

इस लड़की ने सोशल मीडिया पर भी धूम मचा दी। कैमरामैन ने आरसीबी की इस फैन के कई फोटोग्राफ्स क्लिक किए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह विराट कोहली के चौका लगाने पर यह लड़की खुशी से उछल रही है।

इसके साथ ही आरसीबी की जीत जश्न भी इस लड़की ने जमकर मनाया। कैमरामैन ने भी इस लड़की के अलग-अलग एक्सप्रेशंस को अपने कैमरे में कैद किया। इसके बाद यह फैन सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी बन गई। सोशल मीडिया पर फैन्स ने इस लड़की को नया नेशनल क्रश तक घोषित कर दिया है। वहीं, कुछ फैन्स ने इस लड़की पर फोकस करने के लिए कैमरामैन को 'मैन ऑफ द मैच' देने की बात कही।

"Tumse milke dil ka hai jo haal playing in background" #RCBvSRH pic.twitter.com/dd86tsHjbs — Kidrah (@follytics) May 4, 2019

RCB need 25 from 18 balls, will @gurkeeratmann22 be there to raise his bat at the end?#RCBvSRH pic.twitter.com/pj6NVd2o9A — IndianPremierLeague (@IPL) May 4, 2019

बता दें कि इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने उमेश यादव के पारी के अंतिम ओवर में 28 रन बनाकर टीम का स्कोर 175 तक पहुंचाया। हेटमेयर ने टीम की जीत के बाद कहा, 'यह समय मेरे लिए थोड़ा कठिन था। यहां के वातावरण के अनुसार ढलना और आईपीएल का आदी होने में मुझे समय लगा। मैंने टीम प्रबंधन से कुछ बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैदान पर जाओ और मस्ती करो।' हेटमेयर को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।