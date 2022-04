रॉस टेलर ने इस शानदार कैच के जरिए किया इंटरनेशनल करियर का अंत, आखिरी टेस्ट में भी झटका था विकेट

रॉस टेलर के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो 112 टेस्ट, 235 वनडे व 102 टी20 मुकाबलों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले इस महान बल्लेबाज ने कुल 18185 रन बनाए हैं।इस दौरान उन्होंने 40 शतक जड़े।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Mon, 04 Apr 2022 03:50 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.