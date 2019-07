INDvsNZ: रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल में हार के दो दिन बाद बयां किया दर्द, पढ़कर आंखें हो जाएंगी नम

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand Semi Final: भारतीय टीम के दो सबसे बड़े बल्लेबाज रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली आईसीसी विश्वकप का सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सस्ते में निपटे और भारत हार गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से मात देकर विश्वकप की दौड़ से बाहर कर दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली और लोकेश राहुल मात्र एक एक-रन बनाकर आउट हुए। इसके साथ ही भारत की जीत की उम्मीदें भी मिट्टी में मिल गईं। भारत की सेमीफाइनल में इस हार से टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा काफी निराश हैं।

रोहित शर्मा ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से भारत की हार के बाद एक ट्वीट किया है। रोहित का यह ट्वीट काफी इमोशनल है। उनके ट्वीट में उनकी निराशा साफ नजर आ रही है।

रोहित शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा- जब हमारी जरूरत थी, तब हम एक टीम की तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। 30 मिनट का खराब क्रिकेट और वर्ल्ड कप जीतने का मौका हमसे छिन गया। मेरा दिल भारी है और मुझे यकीन है कि आपका भी होगा। हमें घर से अविश्वसनीय सपोर्ट मिला। लंदन को लगभग नीला रंगने के लिए आप सभी का शुक्रिया।

We failed to deliver as a team when it mattered, 30 minutes of poor cricket yesterday & that snatched away our chance for the cup. My heart is heavy as I’m sure yours is too.The support away from home was incredible.Thank you all for painting most of uk blue wherever we played 🇮🇳 — Rohit Sharma (@ImRo45) July 11, 2019

रोहित शर्मा के इस ट्वीट के बाद फैन्स उन्हें जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। फैन्स का कहना है कि हम रोहित शर्मा को अब भी पहले जैसा ही सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे।

रोहित जी हमें गर्व है हमारे पास आप जैसा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है आपने इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतर प्रदर्शन भारत के लिए किया है हम आपके आभारी हैं जीत हार जीवन का हिस्सा है pic.twitter.com/3Q4F9g2vyG — Kaneeka Pandit (@Kaneeka9) July 11, 2019

@ImRo45 big bro u will lift wc t20 2020 Australia trophy 2021 champions trophy india

2023 world cup india

Keep it up bro — Ro¢ky Edwαrd 💙🇮🇳🏏 (@IAmRockyEdward) July 11, 2019

648 runs, 5 centuries. This man gave his best to take India to the semis making them the Table Toppers. Don't be sad Rohit Sharma. You're a champion 👏👍🙏 🇮🇳 #CWC19 pic.twitter.com/kjtpnMeiM8 — Narendra Modi fan (@narendramodi177) July 11, 2019

Humesha dil mein rahoge bhai tum❤️❤️ pic.twitter.com/is2m9geR9r — BABA🚬 (@SRKsFanBaba_) July 11, 2019

Your determination, hunger, believing your selves. The confident Rohit Sharma. That was you in last 6 weeks with blue jersey. — Johns (@CricCrazyJohns) July 11, 2019

Bhaiya no matter win or lose mere liye aap hamesha champion hi rahoge. Love you Ro😍😭💓💓 pic.twitter.com/kdR3yoe5Xu — टीपूडा (@PR1CELES5) July 11, 2019

We are always with you. pic.twitter.com/xZDAuN493K — Rekhta (@Rekhta) July 12, 2019

Dear @ImRo45 u r our Indians Big 🏆 ....

We all Indians proud of u...

My Hero......

And also indians pic.twitter.com/RnMqLavGQ0 — Řāj Mêghñãťhî (@RajGhn) July 11, 2019

बता दें कि भारत मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन शीर्ष क्रम की नाकामी से वह एक आसान लक्ष्य का पीछा नहीं कर सके। लीग मैचों में पांच शतक बनाने वाले रोहित शर्मा से जब भारत को सेमीफाइनल में एक बड़ी पारी की जरूरत थी तो वह टीम को निराशा में छोड़कर पवेलियन लौट गए। रोहित ने इस विश्व कप में 9 मैचों की 9 पारियों में 5 शतक और 2 अर्धशतकों सहित कुल 648 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 81 का रहा।