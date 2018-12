रोहित शर्मा पत्नी और बेटी से मिलने के लिए मुंबई हुए रवाना, नहीं खेलेंगे सिडनी टेस्ट

टीम इंडिया के ओपनर और वनडे टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा के घर नया मेहमान आ गया है। रविवार (30 दिसंबर) को रोहित की पत्नी रितिका सजदेह ने बेटी को जन्म दिया है। अपनी बेटी और पत्नी से मिलने के लिए रोहित ऑस्ट्रेलिया से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। वह अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन जनवरी से सिडनी में होने वाले चौथे और अंतिम टेस्ट में नहीं खेलेंगे। यह रोहित और रितिका की पहली संतान है। इस कपल की शादी 13 दिसंबर 2015 को हुई थी। रोहित और रितिका ने प्रेग्नेंसी की खबर को मीडिया से छिपाकर रखा था, लेकिन हाल ही में उन्होंने खुद इस बात का खुलाया कर दिया था।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रोहित शर्मा को जीवन की इस नई शुरुआत के लिए बधाई दी है। बीसीसीआई ने बताया कि रोहित अब चौथे टेस्ट में नहीं खेलेंगे और आठ जनवरी को वनडे टीम के साथ जुड़ेंगे। रोहित सीमित ओवरों की टीम के उपकप्तान हैं।

बीसीसीआई ने चौथे टेस्ट के लिए रोहित की जगह किसी खिलाड़ी की घोषणा नहीं की है। रोहित आठ जनवरी को टीम के साथ जुड़ेंगे, जब टीम 12 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज की तैयारी करेगी।

बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने के कुछ ही समय बाद रोहित को अपने पिता बनने की खबर मिली। रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में 3 जनवरी से सिडनी में शुरू हो रहे चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में रोहित की जगह ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया जा सकता है। तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा ने भारत की पहली पारी में नाबाद अर्धशतक बनाया था।

Update - Rohit Sharma to join ODI squad on 8th January



India batsman @ImRo45 left for Mumbai on the 30th of December to attend to his wife who has delivered a baby girl. The BCCI congratulates Rohit on the beginning of a new chapter in his life. pic.twitter.com/7jokivuLGT