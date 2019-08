VIDEO: रोहित शर्मा ने फिफ्टी जड़कर विराट कोहली को छोड़ा पीछे

India vs West Indies 2019, 2nd T20I: टीम इंडिया के 'हिटमैन' रोहित शर्मा टी-20 क्रिकेट में कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा के लॉडरहिल में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अर्धशतक जड़ा। कप्तान विराट कोहली के टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए उपकप्तान रोहित शर्मा ने 40 गेंदों पर अर्द्धशतक लगाया।

इसके साथ ही रोहित शर्मा टी-20 में सबसे अधिक बार 50से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मैच से पहले रोहित शर्मा ने 20बार 50 या उससे अधिक रन बनाए थे। इस लिस्ट में वह विराट कोहली के साथ टॉप पर थे, लेकिन अपने 17वें टी-20 अर्द्धशतक के साथ उन्होंने कोहली को पीछे छोड़ दिया।

रोहित शर्मा को ओशाने थॉम्स ने 67 रन पर आउट किया। थॉम्स की बाहर जाती एक गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और शिमरोन हेटमायर ने कैच पक़ड़ने में कोई गलती नहीं की। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने अच्छी शुरुआत करते हुए 7.5 ओवर में 67 रन बनाए थे। इसके बाद कीमो पॉल ने शिखर धवन को 23 रन पर बोल्ड कर किया।

रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से 67 रन की पारी खेली। भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित ने अपनी 67 रन की पारी के दौरान तीन छक्के लगाए और क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारतीय बल्लेबाज के नाम पर अब 96 मैचों में 107 छक्के दर्ज हो गये हैं जबकि कैरेबियाई बल्लेबाज गेल ने 58 मैचों में 105 छक्के लगाए हैं। इन दोनों के अलावा न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल (103 छक्के) ने ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय में छक्कों का सैकड़ा पूरा किया है।

रोहित शर्मा को क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दो छक्कों की जरूरत थी। उन्होंने कीमो पॉल पर डीप मिडविकेट में छक्का जड़कर गेल की बराबरी की और फिर सुनील नरेन की गेंद भी छह रन के लिए भेजकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले कार्लोस ब्रैथवेट पर भी छक्का लगाया।

