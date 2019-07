INDvsNZ:  लाइव मैच में रोहित शर्मा ने जडेजा को किया कुछ ऐसा इशारा- VIDEO

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand, 1st Semi Final: भारतीय ऑल राउंडर रवींद्र जडेजा आखिरी दो मैचों में खेले और उन्होंने यह बता दिया कि क्यों वह भारतीय टीम में होना डिजर्व करते हैं। जडेजा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में संजय मांजरेकर को भी करारा जवाब दिया, जिन्होंने उन्हें 'बीट्स एंड पीसेस' क्रिकेटर कहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इस दौरान जब-जब जडेजा को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया लोगों ने जोरदार तालियों के साथ उनका जोश बढ़ाया।

रवींद्र जडेजा ने इस मैच में इकोनॉमिकल गेंदबाजी की। बिजली की तेजी से उनकी फील्डिंग ने कई अनावश्यक रन रोके। उन्होंने कम से कम 41 रन रोके। हर फील्ड में अपनी उपयोगिता साबित की। बढ़िया गेंदबाजी और बढ़िया फील्डिंग के बाद इस ऑलराउंडर ने भारत के टॉप ऑर्डर के असफल हो जाने के बाद बल्ले से भी करिश्मा कर दिया।

मैच के शुरुआत में ही भारत ने 5 रन पर अपने तीन विकेट खो दिए थे। टीम 240 रनों का पीछा कर रही थी। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने रनों की गति को कुछ बढ़ाने की कोशिश, लेकिन फिर भी भारत का स्कोर 6 विकेट पर 92 रन हो गया था। इसके बाद रवींद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धौनी के साथ बल्लेबाजी की कमान संभाली। पूरे देश को उनकी उपस्थिति में एक आशा की किरण दिखाई पड़ी।

जडेजा ने शानदार हिटिंग से गेंदों और रनों के बीच की दूरी कम की। जडेजा के आक्रामक तेवरों ने अर्द्धशतक पूरा किया। यह पिछले पांच साल में वनडे में उनका पहला अर्द्धशतक था। उन्होंने अपने ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन स्टाइल से इसका जश्न मनाया। उनके इस प्रयास की सबने तारीफ की, लेकिन रोहित शर्मा के ड्रेसिंग रूम में दिए गए जेस्चर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

7️⃣7️⃣ runs

4️⃣ fours

4️⃣ sixes



Ravindra Jadeja was batting on a different pitch to everyone else during #INDvNZ in Manchester! @Oppo | #BeAShotMaker pic.twitter.com/L0JNEvB0au — ICC (@ICC) July 11, 2019

रोहित शर्मा का विश्व कप में बल्ले से शानदार प्रदर्शन रहा है, लेकिन जडेजा के अर्द्धशतक के बाद उन्होंने अपने जेस्चर से कहा- जडेजा तुम मुझे से भी मजबूत हो। रोहित शर्मा का जडेजा के लिए यह इशारा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

rohit gesturing to jadeja .. " you are strong" from the dressing room #indvsnz #indvnzal pic.twitter.com/hwY9i6X20L — Super sampangi (@supersampangi) July 10, 2019

बता दें कि कीवी टीम ने भारत के सामने 240 रनों का लक्ष्य रखा था जिसे भारतीय टीम संघर्ष के बाद भी हासिल नहीं कर पाई और 49.3 ओवरों में सभी विकेट खोकर 221 रन ही बना सकी। भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने 59 गेंदों पर 77 रनों की लाजवाब पारी खेली और महेंद्र सिंह धौनी ने 72 गेंदों पर 50 रन बनाए। इन दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी भी भारत को जीत नहीं दिला सकी। अंत के ओवरों में अहम समय पर न्यूजीलैंड ने इन दोनों के विकेट लेकर भारत को हार सौंपी।