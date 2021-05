इस फोटो को शेयर कर रोहित शर्मा ने फैन्स के लिए लिखा कुछ ऐसा, ट्वीट हो गया वायरल

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक फोटो शेयर करते हुए कुछ ऐसा कैप्शन लिखा है कि उनका ट्वीट कुछ ही देर में वायरल हो गया है। रोहित ने जो फोटो शेयर की है, उसमें वह सलामी देते नजर आ रहे हैं और स्टेडियम फैन्स से खचाखच भरा है। इस फोटो में रोहित ब्लर नजर आ रहे हैं, जबकि फैन्स पर सारा फोकस है। इस फोटो को शेयर करते हुए रोहित ने लिखा कि उन्हें इस रियूनियन का इंतजार है।

कोविड-19 महामारी के चलते भारत में क्रिकेट मैच खाली स्टेडियम में खेले गए हैं। जिन मैचों के लिए फैन्स को एंट्री मिली भी थी, उनमें भी पूरी क्षमता के बराबर फैन्स को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं मिली थी। रोहित का यह ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है और इस ट्वीट ने फैन्स का दिल भी जीत लिया है।

𝗙.𝗥.𝗜.𝗘.𝗡.𝗗.𝗦, this is the reunion I am waiting for! pic.twitter.com/nGBhDA6yM4 — Rohit Sharma (@ImRo45) May 27, 2021

रोहित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। टीम इंडिया 2 जून को इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होगी। इस दौरे पर 18 जून से भारत को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है। यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी।

रोहित की इस पोस्ट पर फैन्स ने कुछ ऐसे कमेंट्स-

